Baden-Württemberg startet am Montag, 12. September, in das neue Schuljahr. Im Alb-Donau-Kreis bedeutet das für 17.642 Schülerinnen und Schüler: Es geht wieder los – pauken, Vokabeltests, Fußballspielen auf dem Pausenhof. Der vergleichsweise hohen Zahl an Schülern – im Vorjahr waren es fast...