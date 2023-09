Am Montagnachmittag (11.09.) fuhr ein blauer LKW in Biberach auf der Ulmer Straße in Richtung Warthausen. Nach Polizeiinformationen kam es wohl zu einem Schuss aus dem Fahrzeug.

Wie kam es zum Schuss? Das ist bisher bekannt

Zeugen wurden am Montag gegen 14.15 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der einen blauen Laster mit weißem Anhänger fuhr. Auf Höhe der Einmündung zur Birkendorfer Straße soll der LKW-Fahrer, nacht Beobachtungen der Zeugen, erst den vorausfahrenden Autofahrer angeschrieben und dann auf das Fahrzeug vor ihm gezielt und mit einer Waffe geschossen haben. Beide Fahrzeuge fuhren in der Folge in Richtung Warthausen davon.

LKW-Fahrer bleibt verschwunden: Die Polizei sucht nach Mann mit Glatze

Trotz einer Fahndung mit mehreren Streifen gelang es bislang nicht, den Mann aufzufinden. Der LKW-Fahrer soll

etwa 40 Jahre alt sein.

alt sein. Er hat eine Glatze

und einen kurzen Bart am Kinn.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Biberach unter der Telefonnummer 07351/447-0 zu melden.

Immer wieder Gebrauch von Waffen