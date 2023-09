Mehrere Projektile trafen in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Wohnung in der Fuchsgasse. Sie schlugen dort unter anderem in die Fassade des Gebäudes sowie einzelne Räume ein. Die Bewohner wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Die möglichen Hintergründe der Schussabgabe sowie Details zur verwendeten Schusswaffe sind derweil unklar und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Kriminalkommissariat leitet Ermittlungen

Die Untersuchungen hat das Kriminalkommissariat Sigmaringen übernommen. Hinweise auf den oder die Tatverdächtigen bestehen derzeit nicht.

Anwohner und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Verantwortlichen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.