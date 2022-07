Am Montagvormittag war Ronja Kemmer noch hochschwanger bei der Schwörfeier auf dem Weinhof gewesen : Kleid und Hut in den Ulmer Stadtfarben gemustert. In der Nacht auf Dienstag brachte die Ulmer CDU-Bundestagsabgeordnete dann ihr zweites Kind zur Welt – es ist also ein „Schwörmontagskind“, wie der Papa, Fabian Kemmer, stolz sagt.