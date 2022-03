Überbackene Maultaschen im Fischerviertel für 14,80 Euro. Kässpätzle in der Nähe des Münsters für 14,60 Euro. Ein halber Liter Bier an der Neuen Mitte für 4,10 Euro. Die Preise in den Ulmer Restaurants und Kneipen sind merklich gestiegen. Die Gäste müssen tiefer in die Tasche greifen als v...