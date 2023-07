Es war der Aufreger schlechthin am Jahresanfang: Die Entsorgungsbetriebe Ulm (EBU) führten zum 1. Januar 2023 strenge Kontrollen an den Recyclinghöfen ein. Wer Sperrmüll und Altholz abgeben will, muss seither den Gebührenbescheid und den Ausweis vorzeigen. So soll sichergestellt werden, dass n...