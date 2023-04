Großer Einsatz in der Ulmer Innenstadt am Donnerstagmittag (20.4.). In der Straße Hafenbad fahren kurz vor 12.30 Uhr fünf Polizeiwagen vor, etwa zehn Beamte steigen aus, berichten Reporterinnen und Reporter vom Einsatzort. Die Polizisten gehen in eine Spielhalle, die Straße ist für Autos und andere Fahrzeuge abgesperrt. Doch eine Viertelstunde später ist der Einsatz schon wieder vorbei.

„Es war ein Fehlalarm“, teilte ein Polizeisprecher am Telefon mit. Im Gebäude fänden gerade Arbeiten statt, dabei sei versehentlich der Überfall-Alarm des Sicherheitsdienstes ausgelöst worden. „Um 12.37 Uhr war der Einsatz beendet.“