Geht ein Feuerteufel in Setzingen um? Schon wieder ist ein Auto in Flammen aufgegangen. Am Mittwoch, den 19.04.2023, entstand bei einem Brand ein Schaden von knapp 80.000 Euro. Doch wie kam es dazu und warum vermutet die Polizei Brandstiftung dahinter?

Gegen 22.45 Uhr stand auf einem Parkplatz in der Straße Brennofen in Setzingen ein Auto in Vollbrand. Das teilte die Polizei Ulm am Donnerstag mit. Wie der Smart in Brand geriet, ist bislang unklar. Neben dem Smart parkte ein Mercedes. Auch dieser wurde durch das Feuer stark beschädigt.

Zeugen alarmieren Feuerwehr wegen brennender Autos in Setzingen

Zeugen alarmierten die Feuerwehr. Diese löschte die brennenden Autos. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt insgesamt etwa 78.000 Euro. Doch wie ist das Feuer entstanden?

Kripo ermittelt wegen Brandstiftung in Setzingen - Hinweise an Polizei Ulm

Die Kriminalpolizei vermutet Brandstiftung und ermittelt jetzt, wer dafür verantwortlich sein könnte. Dazu hofft die Polizei auch auf Hinweise von Zeugen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter (0731) 18 80 melden.

Zwei weitere Fälle - Kripo ermittelt wegen Brandstiftung in Öllingen