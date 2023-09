Die Bundespolizei wurde am Samstagabend (09.09) zu zwei Einsätzen am Ulmer Hauptbahnhof gerufen.

Alkoholisiert und aggressiv: 30-Jähriger entblößt sich

Gegen 19 Uhr wurden die Beamten gerufen, weil sich ein 30-Jähriger auf dem Bahnsteig entblößte. Der Mann war zunächst mit einem IC von Stuttgart nach Ulm unterwegs gewesen. Dort soll sich der augenscheinlich alkoholisierte Mann aggressiv gegenüber dem Zugpersonal und Mitreisenden verhalten haben und wurde in Ulm des Zuges verwiesen. Bei Ankunft wurde der bereits polizeibekannte 30-Jährige durch eine Streife des Bundespolizeireviers Ulm aus dem Zug gebracht, allerdings verhielt er sich weiterhin aggressiv und unkooperativ. Auf dem Bahnsteig zog er sich aus und manipulierte an seinem Glied. Die Beamten fesselten den Mann und brachten ihn auf die Dienststelle.

18-Jährige belästigt: 26-Jähriger greift junger Frau an den Hintern

Wenige Stunden später mussten die Beamten erneut ausrücken: Ein 26-Jähriger hatte eine 18-Jährige begrapscht. Die junge Frau stand mit einer Freundin an einem Fahrkartenautomaten, als sich der Mann von hinten näherte und ihr an den Hintern griff. Danach verließ er mit einem Begleiter den Bahnhof in Richtung Stadtgebiet. Die 18-Jährige erstatte Anzeige und die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter nach einer Fahndung festnehmen.