Es ist schlicht unerträglich, was eine Frau am Montag (19. Juni 2023) im Donaubad ertragen musste: Wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilt, war die 36-Jährige gegen 18.30 Uhr „in einem Schwimmbad in der Wiblinger Straße“, als ein Mann sie sexuell belästigte. Laut Polizei näherte sich der 40-Jährige der Frau in einem Becken und fasste sie mehrfach gegen ihren Willen absichtlich an Gesäß und Oberschenkel an.

Frau wendet sich an Bademeister

Auch nachdem die 36-Jährige kurzzeitig das Becken verlassen hatte, verfolgte der Mann die Frau erneut und berührte sie. Letztendlich suchte die 36-Jährige die Bademeister auf und verständigte die Polizei. Die Streifenbeamten der Polizeiinspektion Neu-Ulm trafen den alkoholisierten 40-jährigen Tatverdächtigen noch im Bad an. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung gegen ihn ein.

Während die Polizisten den Sachverhalt im Bad aufnahmen, stellte sich heraus, dass offenbar eine weitere bislang unbekannte Frau im Bad durch den Mann belästigt wurde. Die Polizei bittet diese Frau, sich zu melden, ebenso wie weitere Zeugen des Vorfalls: (0731) 801 30.