Auf Höhe der Norma in der Herrenkellergasse hat es am Dienstagabend einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion sagte, habe es dabei eine Festnahme gegeben.

Niemand sei verletzt worden. Weitere Infos könne er nicht nennen, die müssen erst durch die Staatsanwaltschaft freigegeben werden. „Die Kolleginnen und Kollegen haben jetzt erst angefangen zu ermitteln“, so der Sprecher. Auch wann es weitere Infos geben werde, ist noch unklar.

Donauwiese in Ulm

Unser Reporter vor Ort berichtet von mindestens vier Streifenwagen, einem Mannschaftswagen und einem Zivilfahrzeug der Polizei. Gefahr bestehe keine mehr, äußerte sich ein Polizist vor Ort. Gegen 18.30 Uhr waren die meisten Fahrzeuge schon wieder abgerückt.

