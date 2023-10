Aufatmen in Westerstetten: Die seit 1989 bestehende und beliebte Pizzeria „Ciao Ciao“ in der Hauptstraße bleibt bestehen. Die Gemeinde hat das Gebäude gekauft, um die einzige Speisegaststätte am Ort zu erhalten. Betrieben wird das Restaurant weiterhin von der Familie Altomare.

