Pfingsten steht vor der Tür und mit dem Feiertag am Montag für viele Menschen auch ein verlängertes Wochenende. Neben attraktiven Ausflugszielen in der Region gibt es auch in Ulm und Neu-Ulm einige Veranstaltungen, die man besuchen kann. Einen Auszug davon findet ihr hier:

Die Events am Freitag, 26. Mai 2023

Konzerte

Band‘n‘Jam mit The Pighounds

Wann: 19 Uhr

Wo: Hexenhaus in Ulm

Stil: Metal/Rock

Kabeltrommel

Wann: 20 Uhr

Wo: Jazzkeller Sauschdall in Ulm

Stil: Jazz

Theater und Kabarett

Die Scheinriesin – meine Depression wollte auf die Bühne von und mit Ramona Springer

Wann: 20 Uhr

Wo: Roxy Biergarten in Ulm

Stil: Bühnenstück

Maffai (mit Küste)

Wann: 20 Uhr

Wo: Cabaret Eden in Ulm

Stil: Kabarett

Show und Unterhaltung

Farid - Magic unplugged

Wann: 20 Uhr

Wo: Ulmer Zelt in der Friedrichsau in Ulm

Club, Party & Feste

#love 90‘s

Wann: 21 bis 04 Uhr

Wo: Cocomo Club in Ulm

Konzerte und Theater: Das geht am Samstag, 27. Mai 2023

Konzerte

Rockabend mit Edelstoff

Wann: 19 Uhr

Wo: Teutonia Biergarten & Restaurant in der Friedrichsau in Ulm

ÄTNA

Wann: 20 Uhr

Wo: Ulmer Zelt

VOIVOD - 40 years of morgöth tales

Wann: 21 Uhr

Wo: Roxy Biergarten in Ulm

Stil: Metal/Rock/Punk

Club, Party & Feste

Rockspitz

Wann: 21 Uhr

Wo: Paul‘s Biergarten in Neu-Ulm

OLD SCHOOL HipHop Party

Wann: 22 Uhr

Wo: Rockside Club in Ulm

Disco Inferno

Wann: ab 21 Uhr

Wo: Studio in Neu-Ulm

y2k - 2000er Party

Wann: 23 Uhr

Wo: Club Frau Berger

We Love 2000 & 2010er

Wann: 23 Uhr

Wo: M-Club Cafe & Bar in Ulm

Boogie Twins

Wann: 18 bis 23 Uhr

Wo: Me and All Hotel in Ulm

Die Veranstaltungen am Sonntag, 28. Mai 2023

Theater und Kabarett

Wilfried Schmickler

Wann: 20 Uhr

Wo: Ulmer Zelt

Club, Party & Feste

Fall in Love - Single Night

Wann: 22 Uhr

Wo: Rockside Club in Ulm

Das geht am Montag, 29. Mai 2023

Konzerte

Une Touche d‘Optimisme

Wann: 20 Uhr

Wo: Ulmer Zelt

Club, Party & Feste

Ü30 Party