Nach drei Jahren Corona-Pause ist es jetzt soweit. Das, kurz OWF, findet wieder statt – wie gewohnt unter dem Motto. In diesem Jahr gibt es sogar drei Bühnen . Wenige Tage vor Beginn des Festivals steht das Programm fest. In diesem Artikel findet ihr alle wichtigen Infos zu Datum, Programm und Bands. Außerdem erfahrt ihr, wann welche Band spielt, wo ihr campen könnt und wie ihr am besten zum Obstwiesenfestival und zurück nach Hause kommt.

Insgesamt 35 Bands und Solokünstler treten dieses Jahr beim Obstwiesenfestival auf. Am ersten Abend, Donnerstag, 18.8., treten nur zwei Bands auf, danach werden Filme gezeigt. Freitags und samstags gibt es dann Musik satt. Zu den Headlinern zählen Shout Out Louds, Kinderzimmer Productions, Get Well Soon, HVOB, Donkey Kid und Henge.