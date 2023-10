Ein Mann im dunklen Jackett tritt aus den Türen des Sitzungssaals im Ulmer Rathaus. Er geht aufrecht, mit einem leichten Lächeln auf den Lippen schreitet er den Gang entlang. So präsentiert sich OB Gunter Czisch (CDU) im neuen Video auf seiner Homepage. Der 60-Jährige will am 3. Dezember als Obe...