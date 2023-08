Die Ulmer Innenstadt ist wieder um eine Postfiliale reicher. Im Hafenbad 33 hat gerade eine großzügige neue Anlaufstelle für das Verschicken und Abholen von Paketen und sonstigen Postprodukten eröffnet.

Öffnungszeiten werden noch angepasst

Da der Paketshop im Matratzen Concord in der Frauenstraße 47 sehr gut lief, eröffnete der Betreiber nun eine weitere Filiale. Die Öffnungszeiten sind aktuell von 8.30 -12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Diese können aber in den kommenden Wochen noch angepasst werden. Serhildan Öztürk wird unter anderem künftig für die Kunden da sein. Er hat bereits in Neu-Ulm in einer Filiale gearbeitet, somit ist er auf den Paketansturm gut vorbereitet.