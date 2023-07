Nach gut einem Monat geht am Dienstag, 4. Juli, der Prozess zum mutmaßlichen Mord in Illerkirchberg zu Ende. Für den Vormittag (10 Uhr) ist die Urteilsverkündung geplant. Angeklagt ist ein 27-Jähriger aus Eritrea. Er soll die 14-jährige Ece im Dezember 2022 auf ihrem Weg zur Schule in Illerkirc...