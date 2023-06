Der Mann soll Ayleen am 21. Juli vergangenen Jahres mit seinem Auto im südbadischen Gottenheim abgeholt, sie nach Hessen in ein Waldgebiet nahe Langgöns (Landkreis Gießen) gebracht und sie dort nachts an einem Feldweg getötet haben. Zuvor soll er mit der Schülerin über Wochen in sozialen Netzwerken gechattet und ein bekanntes Online-Spiel gespielt haben . Der 30-Jährige selbst hatte die Ermittler zum mutmaßlichen Tatort geführt und ihnen auch den Ablageort weiterer Kleidungsstücke der Schülerin gezeigt.