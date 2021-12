Qusai Ktsha stammt aus Syrien und studiert an der Technischen Hochschule Ulm Data Science in der Medizin. Er spricht fließend Deutsch und lebt seit 2016 mit zwei weiteren Syrern in einer Wohnung in Blaustein. Im Sommer möchte er seine Abschlussarbeit präsentieren. Dieser Weg war ihm nicht vorgege...