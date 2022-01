Ein Aktenkoffer voller Bargeld, ein Leben in Saus und Braus. Vom Reihenhaus-Vorgarten in den Infinity-Pool der eigenen Villa. Bei einem Lottogewinn in Höhe von 7,5 Millionen Euro schießen einem schnell Bilder in den Kopf. Millionen von Menschen in Deutschland stehen in der Hoffnung auf einen solch...