In der gemeinsamen Zulassungsstelle des Alb-Donau-Kreises und der Stadt Ulm im Landratsamt ist immer viel Betrieb: Nicht selten warten im Erdgeschoss in der Ulmer Schillerstraße 20, 30 Menschen, die ihr Auto persönlich an- oder ummelden wollen. Dabei wirbt das Bundesverkehrsministerium damit, dass...