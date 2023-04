Wer in einem Haus auf dem Land wohnt, der kann sich beim Kauf eines E-Autos gleich noch eine Ladestation aufs Grundstück setzen. Im Falle einer Wohnung im Stadtgebiet ist das in der Regel nicht so einfach – und auch unterwegs stellt sich schnell die Frage, wo genau das eigene Elektroauto aufgelad...