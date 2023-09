Ein mutmaßlicher Taschendieb hat am Donnerstag (28. September) in einem Discounter in Dornstadt sein Unwesen getrieben und dabei Senioren im Visier. Ein Opfer wurde eine 78-Jährige, die gegen 11 Uhr dort einkaufte. Ihren Geldbeutel hatte die Seniorin in der Außentasche ihrer Jacke verstaut. In einem unbemerkten Augenblick muss der Täter zugegriffen haben. Erst an der Kasse fiel der Kundin auf, dass ihre Börse mitsamt Bargeld und Bankkarte fehlte.

Zweiter Versuch scheitert

Da hatte der mutmaßliche Taschendieb bereits das Weite gesucht. Vielleicht auch deshalb, weil ein zweiter Diebstahls-Versuch scheiterte. Eine 79-Jährige bemerkte nämlich die unredliche Absicht des Langfingers und stieß ihn von sich weg. Mitarbeiter des Discounters riefen die Polizei. Die beiden Seniorinnen beschreiben den Mann als etwa 40 bis 50 Jahre alt und etwa 1,75 Zentimeter groß. Er soll gebrochen Deutsch gesprochen haben. Zur Tatzeit trug der Mann ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose. Die Polizei Dornstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, kann sich unter Telefon (07348) 96790 melden.

Tipps zum Schutz

Die Polizei gibt Tipps, wie Bürger sich gegen Taschendiebstahl schützen kann. So sollten z.B. Wertsachen wie Kreditkarten, Bargeld und wichtige Papiere auf verschlossene Innentaschen der Kleidung verteilt aufbewahrt werden. Handtaschen sollten immer geschlossen bleiben, nicht in den Einkaufswagen gelegt werden, sondern körpernah getragen werden. Weitere Informationen gibt es auf der Klappkarte "Schlauer gegen Klauer" mit Piktogrammen, einem Notfallpass zum Heraustrennen mit allen wichtigen Telefonnummern und Sperrnummern von Scheck- und Kreditkarten sowie einer Checkliste mit Sofortmaßnahmen für Opfer und Zeugen, was bei einem Diebstahl zu tun ist. Die Klappkarte gibt es bei den polizeilichen Beratungsstellen oder im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de.