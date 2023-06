Es war einer der Höhepunkte in diesem Jahr der Jubiläen: Dietenheim feierte die erste urkundliche Erwähnung vor 1050 Jahren, Regglisweiler feierte zum 750. Geburtstag mit. Zum Festabend am Freitag kamen um die 400 Zuschauer in die Stadthalle. „Dazu kommen noch wahnsinnig viele Teilnehmer“, sa...