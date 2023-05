Der Zugriff erfolgte am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr in Ulm – wo genau, darüber hüllt sich der Sprecher der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe in Schweigen. Die Einsatzkräfte des Bundeskriminalamts (BKA) verhafteten bei einer IS-Razzia in Ulm eine verdächtige Frau in ihrer Wohnung.