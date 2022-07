Es ist einer dieser Tage im Sommer 2022. Die Sonne brennt vom Himmel, auch noch am Spätnachmittag. Das Thermometer zeigt 32 Grad, die ganze Stadt ächzt unter der Hitze. Abkühlen ist angesagt. Auf der Kiesbank an der Illerbrücke in Wiblingen reiht sich ein leeres Badetuch an das nächste, fast je...