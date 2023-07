Warnstufe vier. Die gilt an diesem Wochenende in vielen Teilen Bayerns für Waldbrände. Für den Freistaat rechnet deram Samstag und Sonntag mit der zweithöchsten Gefahrenstufe . In Franken werde teilweise sogar die fünfte und damit höchste Stufe erwartet. In mehreren Regionen wurden Beobachtungsflüge angeordnet.