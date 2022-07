Brennende Ballenpressen und Stoppelfelder in Ehingen-Nasgenstadt und in Laichingen. Ein Stroh-Feuer und eine brennende Buschreihe bei einem Mähdreschereinsatz in Buch-Nordholz. Ein rund 1,5 Hektar großes Gerstenfeld bei Weißenhorn-Oberhausen in Flammen und zwei Flächenbrände in Nersingen. „Ja...