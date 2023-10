Nachdem der goldene Oktober derzeit seinem Namen alle Ehre macht, zieht es die Menschen nach draußen. Märkte, Flohmärkte oder Sportveranstaltungen sind beliebt – aber auch ein klassischer Spaziergang tut gut: Bewegung an der frischen Luft hat noch nie jemandem geschadet. Wir haben in Ulm fünf Spaziergänge herausgesucht, die man kennen sollte.

1. Das Fischerviertel

Das Ulmer Fischerviertel ist nicht nur bei Touristen beliebt für Spaziergänge.

Historische Häuser, wunderschön dekoriert, zahlreiche Schaufenster zum Reingucken und Gastronomie zum Verweilen: Wer genau das bei einem Spaziergang sucht, ist im Ulmer Fischerviertel richtig. Hier, an zwei Armen der Blau, liegt eins der historischen Herzen der Stadt. Die Fischer und Schiffer, die Gerber und Müller waren hier einst zuhause. Einige der Häuser stehen schon seit hunderten von Jahren. Der Volksmund nennt das Fischerviertel auch „Ulms Venedig“, denn zahlreiche kleine Brücken verbinden die Gässchen. Wer den efeubedeckten Torbogen unter der Stadtmauer bei der Fischergasse durchquert, ist dann aber plötzlich wieder im Hier und Jetzt: an der Donau, mit Blick auf Neu-Ulm. Dann doch lieber die Treppenstufen hinauf auf die Stadtmauer, wo sich Familien, Pärchen und Ausflügler tummeln. Der Blick hinunter in die Altstadt birgt immer wieder interessante Perspektiven.

Highlight: Die vielen schönen Fotomotive entlang der Strecke. Da wäre etwa das Mühlrad, das „Schiefe Haus“ oder der efeubedeckte Torbogen unter der Stadtmauer bei der Fischergasse. Wer bis zur Wilhelmshöhe hochspaziert, kann tolle Bilder mit dem Ulmer Münster im Hintergrund machen.

Bei Nacht wirkt das Fischerviertel ganz anders - perfekt für einen romantischen Spaziergang.

Manko : Zweisamkeit sucht man hier vergebens. Im Fischerviertel ist zu jeder Tages- und Nachtzeit was los: Touristen, andere Spaziergänger und Nachtschwärmer geben sich die Klinke in die Hand.

2. Ballonglühen in der Friedrichsau

Auf der Wiese neben dem Volksfestplatz starten immer wieder Heißluftballone zu Rundfahrten – viele Spaziergänger bleiben dann stauend stehen.

Vom benachbarten Tiergarten hört man ab und zu die Affen brüllen, sonst lockt der Ulmer Park mit viel Ruhe. Parallel zum Kanal, der die beiden Auseen verbindet, kann man prächtige Blumenrabatten entdecken. Wer auf seinem Spaziergang noch was lernen will, kann sich auf den Schildern an vielen Bäumen schlaumachen, wo dieser jeweils heimisch ist. Die Ulmer Friedrichsau beherbergt nämlich über 1.300 Bäume, mehr als 60 verschiedene Baumarten. Die ältesten sind bis zu 300 Jahre alt. Neben Eiche, Ahorn und Esche finden sich auch exotische Exemplare: Ein Riesenmammutbaum etwa, eine Sumpfzypresse oder auch ein Kuchenbaum, dessen Laub tatsächlich etwas nach süßem Gebäck duftet. Jede Menge Bänke und drei Restaurants laden zum Pause-Machen ein – und vielleicht begleitet einen auf dem Spaziergang auch die Schwanenfamilie.

Wer in der Friedrichsau öfter seine Runden dreht, kennt die Schwanenfamilie.

Highlight : Die Ruhe und das viele Grün. Die Spazierwege sind autofrei, es gibt eine Menge Platz zum Flanieren. Gleichzeitig können Spaziergänger eine Menge entdecken: So starten auf der Wiese neben dem Volksfestplatz bei gutem Wetter immer wieder Heißluftballons.

3. Festungsbauwerke und Natur im Glacis-Park

Das Neu-Ulmer Glacis von oben – grüne Lunge inmitten der Stadt.

Die alten Festungsanlagen der Bundesfestung findet man überall in Ulm und Neu-Ulm, vielerorts sind sie in Grünanlagen integriert, etwa die Grüngürtel entlang der Wilhelmsburg im Ulmer Norden. Aber auch in Neu-Ulm sind noch viele Bunker, Gräben und Bastionen erhalten. Ein besonders schöner Park rund um die Festungsanlagen findet sich im Neu-Ulmer Glacis. Aus Richtung Bahnhof kommend, werden Spaziergänger von einem imposanten Wasserspiel begrüßt. Die Spazierwege führen am Biergarten und der Kulturbühne mit ihren Sitzstufen vorbei. Beide sind im Herbst nicht in Betrieb. Am Wasserlauf entlang führen die Spazierwege bis zur Schützenstraße, die das westliche Ende des Parks markiert. Im nordwestlichen Teil des Parks, jenseits der Bastionsmauern, steht der malerische Wasserturm. Tipp für Verliebte: Hier kann man sich seit 2022 auch trauen lassen.

Highlight : Der Glacis-Park ist autofrei. Da die Gastronomie und das Kulturangebot nur im Sommer verfügbar sind, ist es hier im Herbst besonders ruhig. Die gepflegte Anlage stellt eine Oase mitten in der Stadt dar.

4. Das Münster als Kulisse im Botanischen Garten

Natur pur im Botanischen Garten am Ulmer Eselsberg. Aus der Ferne grüßt das Münster.

Eine von Ulms grünsten Ecken findet sich am Eselsberg: der Botanische Garten. Mehrere Kilometer Fußwege ziehen sich hier durch die Landschaft. Immer wieder blitzt das Münster durch die Bäume und es bieten sich tolle Blicke auf die City. Vor allem der untere Abschnitt des Parks ist beliebt bei Spaziergängern, hier können sich die Besucher über alte Ulmer Nutzpflanzen informieren oder im Rosarium die verschiedensten Sorten bewundern. Übrigens, Achtung: Blumen pflücken oder Pflanzen abreißen ist hier verboten! Die Natur also am besten dort lassen, wo sie hingehört.

Highlight : Ganz klar: Die Natur, hier kann man beim Spaziergang einiges lernen. Die Kirsche auf dem Kuchen ist die Aussicht aufs Münster.

5. Klosterhof und Blau in Söflingen

An der Blau in Söflingen kann man wunderbare Spaziergänge unternehmen.

Söflingen ist einer der ältesten Stadtteile Ulms, erste urkundliche Erwähnungen gab es bereits im Jahr 1237. Schon damals ging es um das Kloster, das bis heute Söflingens Zentrum prägt, obwohl es seit über 200 Jahren nicht mehr existiert. Besonders malerisch fallen beim Spaziergang die älteren Gebäude rund um den Klosterhof ins Auge. Prägend ist auch die Blau, die sich hier in einem Kanal durchschlängelt. Nördlich des Klosterhofs sitzt eine Quellnymphe am Ufer, sie ist ein beliebtes Fotomotiv. Wer dem Flüsschen in westlicher Richtung folgt, an der ehemaligen Klosterkirche und dem urigen Mühlrad vorbei, passiert das Meinloh-Forum, das im Sommer immer wieder Schauplatz Söflinger Open-Air-Veranstaltungen ist. Je nachdem, wie lang der Spaziergang werden soll, kann man eine der Fußgängerbrücken nutzen, um auf der anderen Seite der Blau zurückzugehen bis zur Turnhalle.