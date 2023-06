Warum es künftig am Bahnhof im Sommer kostenlos Trinkwasser geben wird

Hitze in Langenau

Die Stadt Langenau errichtet am Bahnhof für den Sommer-Betrieb einen Trinkwasserbrunnen. Wo in der Innenstadt ein zweiter folgen soll und was es mit der Initiative „Refill Deutschland“ auf sich hat.