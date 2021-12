Es war fast ein Déjà-vu, als Erbachs Bürgermeister Achim Gaus die Beratung zum Haushalt 2022 einleitete: „Wir befinden uns nach wie vor in einer schwierigen Zeit, was die Haushaltsberatung anbelangt“, sagte Gaus am Dienstagabend im Gemeinderat: „Corona bestimmt nach wie vor unser Leben.“ ...