Der Sommer ist in der Region angekommen und lockt die Menschen in die Natur. Wanderungen oder Ausflüge an den Badesee enden häufig mit dem kleinen oder großen Hunger. Zum Glück gibt es in der Region schöne Ausflugslokale, die zum Verweilen einladen. Einfach ist die Situation für einige Wirte a...