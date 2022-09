Alle werden glücklich! Ganz so einfach ist das in der Ulmer Innenstadt natürlich nie. Dennoch gibt es derzeit erfreuliche Nachrichten aus der City. Der zu Pandemie-Zeiten eingeschlagene Kurs, die Außengastronomie-Flächen so weit möglich zu erweitern, hat sich offensichtlich bewährt.