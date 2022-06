Aber Feiertage bringen auch Einschränkungen: Die meisten Geschäfte haben geschlossen. Deswegen stellt sich für viele vor Fronleichnam die Frage: Wer hat am 16.06.2022 in Ulm und Neu-Ulm geöffnet? Wo kann man etwas einkaufen oder einkehren sowie Essen gehen?

Grundsätzlich gilt: Restaurants, Fast-Food-Ketten und andere Gastronomiebetriebe dürfen an Feiertagen öffnen. Dazu zählen gewöhnliche Gaststätten, Cafés, Bars, Food-Trucks, Dönerbuden, Imbissstände sowie Fast-Food-Ketten. Aber: Der Betreiber entscheidet über die Öffnungszeiten an den Feiertagen.

Bei einigen Geschäften gelten laut Gesetz in Baden-Württemberg und Bayern Ausnahmen von den Ladenöffnungszeiten, und zwar für:

Bei der Festlegung der jeweiligen Öffnungszeiten ist die Zeit des Hauptgottesdienstes zu berücksichtigen.

Wir haben uns auf Facebook und Instagram umgehört, welche Bäckereien und Restaurants, Cafés und Kneipen in Ulm, Neu-Ulm und Umgebung am Fronleichnamstag geöffnet haben werden:

Bäckereien und Cafés:

Restaurants, Kneipen, Biergärten & Co.:

Euer Gastro-Betrieb in Ulm oder Neu-Ulm öffnet an Fronleichnam auch? Dann schreibt uns bis Mittwoch, 16.00 Uhr, eine Mail an online-redaktion@swp.de oder kommentiert eure Öffnungszeiten unter unseren Facebook-Beitrag und wir nehmen euch in unsere Liste auf!