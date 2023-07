Etwa 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren angekündigt, letztendlich kamen nur rund 60. Die lokale Gruppe Fridays For Future hat sich am Dienstagabend (18.07.2023) zu einer Demo auf dem Münsterplatz in Ulm getroffen. Mit der Kundgebung, die den Titel „#verkehr(t)sminister trägt, möchten die Klimaaktivisten ihre Unzufriedenheit mit der Klimapolitik der Bundesregierung ausdrücken.

Gegen 17 Uhr schlugen die Aktivisten ihr Lager am Ulmer Wahrzeichen auf. Eine kleine Gruppe an Anhängern versammelte sich mit Fahnen und Schildern. Wenig später war vor dem Stadthaus die Forderung „Wissing absägen, Bäume stehen lassen“ in Kreide zu lesen.

Weitere Aktionen sollen im Laufe des Abends folgen: Unter anderem eine Mahnwache, eine Tanzaufführung mit dem Titel „dancing for climate“ sowie eine Kreisfahrt mit Fahrrädern und Bobbycars auf dem Münsterplatz.

Bei Eintreffen von Volker Wissing planen die Aktivisten außerdem „Klimakrise tötet“ zu rufen und sich auf dem Platz totzustellen. Der Bundesverkehrsminister ist am Dienstagabend zu Gast im SWP-Forum. „Gerade bei Wissing sind solche Aktionen wichtig, als Verkehrsminister trägt er eine besondere Verantwortung in Sachen Klimaschutz“, sagt Sprecherin Clara Birner.

Die Aktivisten erhoffen sich effektiven Klimaschutz. „Wir fordern von der Bundesregierung, sich an ihre selbst gesetzten Ziele zu halten. Ziele bei Nichteinhaltung einfach aufzuweichen, wird auf Kosten von Menschenleben gehen. Wir fordern eine treibhausgasneutrale Verkehrspolitik für Alle!“, heißt es auf dem Instagram-Kanal der Ulmer-FFF-Gruppe. Die Bundesregierung habe für ihre einzelnen Ministerien CO2-Bilanzen berechnen lassen und ein Budget gesetzt, wie viel CO2 in jedem einzelnen Bereich in jedem Jahr ausgestoßen werden darf.

Auf einen Vorschlag von Verkehrsminister Wissing hin seien die Sektorziele in einem „Modernisierungspaket“ durch sektorübergreifende Ziele ersetzt werden. Dadurch würde der Druck durch die verbindlichen CO2-Budgets auf die Sektoren verloren gehen.

Zur dieser Aktion, deren Aktivisten nicht zu Fridays For Future gehören, möchten sich die FFF-Anhänger derweil nicht äußern.

