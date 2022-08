Bei Blaubeuren brennen Bäume und eine Gartenhütte an einem Hang, in Laichingen eine Ballenpresse, in Weißenhorn-Hegelhofen wird ein Feld mit Sommergerste zerstört: Solche und ähnliche Ereignisse sind in diesem Jahr im Alb-Donau-Kreis und im Landkreis Neu-Ulm scheinbar häufiger vorgekommen. Tä...