Am Abend um halb acht ist es noch immer 30 Grad heiß. Dennoch schlüpfen junge Blaubeurer Feuerwehrleute in ihre schwere Schutzkleidung. Nicht, weil es brennt. Sie üben für den Erwerb des Leistungsabzeichens in Bronze. Rund 80 Gruppen von Feuerwehren aus Ulm und dem Alb-Donau-Kreis haben sich fü...