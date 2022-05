Feierlust und Lärmfrust in Ulm

Zu wenig Musik auf den öffentlichen Plätzen, zu starre Sommer-Öffnungszeiten für die Gastronomie, zu viele Innenstadt-Bewohner, die sich zu schnell in Ihrer Ruhe gestört fühlen. Lokalchef Matthias Stelzer meint, so darf es in Ulm nicht weiter gehen.