Elfriede Held steht schon seit einigen Minuten vor ihrem Haus in der Ortsmitte des Lonseer Ortsteils Urspring und wartet auf den braunen VW Caddy mit der bunten Aufschrift „Bürgermobil Lonsee“. Sie möchte an diesem Freitagvormittag ein Rezept in der Apotheke einlösen. Den normalen Linienbus k...