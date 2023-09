Viele Fahrradständer auf Bürgersteigen oder in der Fußgängerzone zeichnen sich vor allem durch eine Sache aus: Sie sind ständig besetzt. Zum Teil von Fahrrädern, die dort schon wochenlang angekettet sind. Beziehungsweise dem, was von ihnen noch übrig ist. Regelmäßig sieht man in der Stadt Räder ohne Sattel oder mit verbogenen Rädern.

Dieses Risiko hält viele Ulmerinnen und Ulmer trotzdem nicht davon ab, mit dem Fahrrad einkaufen zu fahren oder damit zwischen dem Zuhause und dem Bahnhof zu pendeln. Einige bevorzugen es dennoch, ihr Fahrrad sicher wegzuschließen. Das geht aber nicht in jeder Stadt und nur an bestimmten Stellen. Die Stadt Ulm hat an vier Orten Fahrradgaragen aufgestellt, die gemietet werden können. Dazu kommt das Fahrradparkhaus Deutschhaus und ein größerer Stellplatz auf der Westseite des Hauptbahnhofs. In den nächsten Jahren sollen rund um den Hauptbahnhof Hunderte weitere Stellplätze hinzukommen.

Stadt Ulm vermietet Fahrrad-Garagen

Weitere Fahrradgaragen zwischen Rathaus und Stadtbibliothek sind derzeit außer Betrieb. Nach Angaben der Stadt verhindert ein Softwarefehler, dass sich die Türen der Fahrradboxen regulär öffnen und schließen lassen. Die Anlage könne erst wiedereröffnet werden, nachdem die Software generalüberholt worden sei. Wann das passiert, ist noch unklar. (Stand: 15.09.2023)

Karte zeigt, wo das Fahrrad in Ulm sicher ist