Endlich wieder Wochenende! Naja, nicht ganz. Doch am Donnerstag, 8. Juni ist Fronleichnam, also schon wieder Feiertag. Schülerinnen und Schüler haben noch Pfingstferien und viele Ältere und Junggebliebene nehmen sich ein langes Wochenende. Wer nicht wegfährt, muss trotzdem nicht daheim bleiben – über das ganze Wochenende gibt es viele Partys und Konzerte in Ulm und Neu-Ulm. Wir haben die wichtigsten Events zusammengestellt.

Party vor Fronleichnam – Events am Mittwoch, 7. Juni 2023

Konzerte

Im Ulmer Zelt spielt die deutsche Indie-Pop-Band Fortuna Ehrenfeld. Beginn um 20 Uhr. Karten im Vorverkauf kosten 29 Euro, an der Abendkasse 31 Euro

Partys

Im M-Club Ulm erwartet Tanzlustige eine „Latin Night“ . Einlass ab 23 Uhr

erwartet Tanzlustige eine . Einlass ab 23 Uhr „Reggaeton X Hip-Hop“ lautet das Motto zur Party vor dem Feiertag im Rules Club . Die DJs El Gamero und Devin legen ab 23 Uhr auf

. Die DJs El Gamero und Devin legen ab 23 Uhr auf Im Rules Club Ulm findet die „Modus Mio“ Party statt. Deutschrap-Fans sind eingeladen, unter Palmen aus Plastik zu feiern. Einlass ab 23 Uhr

findet die „Modus Mio“ Party statt. sind eingeladen, unter Palmen aus Plastik zu feiern. Einlass ab 23 Uhr Jeden Mittwoch ist Halbzeit im Club Frau Berger – vor dem Feiertag mit einer Spezeialedition. yb.edgy & merzzy legen Trap, Hip-Hop und Oldschool auf. Beginn: 22 Uhr

– vor dem Feiertag mit einer Spezeialedition. yb.edgy & merzzy legen Trap, Hip-Hop und Oldschool auf. Beginn: 22 Uhr Feiert ihr die Musik der 2000er? Dann seid ihr im M-Club richtig. Timo Scherraus legt ab 23 Uhr auf

richtig. Timo Scherraus legt ab 23 Uhr auf Im Gleis 44 findet die 44 Hz Disko statt. „Misch-Mukke & Techno“ werden aufgelegt, die DJs Phil the Gap, Sam Travolta, Hans Pech und Leonius legen auf

Party am Feiertag – Events an Fronleichnam, 8. Juni 2023

Konzerte

Auf der perfekten Welle reiten. Das kann man ab 20 Uhr im Ulmer Zelt , wenn die Deutschpop-Band Juli auftritt. Tickets gibt’s für 41 Euro im Vorverkauf und für 43 Euro an der Abendkasse. Im Vorprogramm spielt um 18 Uhr die Band Foursides aus dem Raum Ulm (kostenlos)

Im Roxy spielt ab 19 Uhr der österreichsiche Perkussionist Manu Delago. Tickets kosten im Vorverkauf 23 Euro, an der Abendkasse 26 Euro

Partys

„Don’t judge me – it’s Thursday!“ lautet das Motto im Cocomo. Wie jeden Donnerstag geht’s um 21 Uhr los – der Eintritt ist frei

Start ins Wochenende – Events am Freitag, 9. Juni 2023

Konzerte

Im Ulmer Zelt spielt ab 20 Uhr der Pianist Ralf Schmid alias PYANOOK, er verwendet spezielle Handschuhe, dessen Sensoren Klänge verändern können. Schmid tritt gemeinsam mit dem norwegischen Trompeter und Elektro-Pionier Nils Petter Molvaer und einer Begleitband auf. Die Karten kosten 34 Euro im Vorverkauf und 36 Euro an der Abendkasse

findet eine Veranstaltung des Femtastique-Festivals statt. Es spielen: die Berliner Künstlerin Albertine Sarges, die Avantgarde-Pop-Band SiEA aus München und die Punk-Band 24/7 Diva Heaven. Beginn um 20 Uhr, Tickets gibt’s für 12 Euro im Vorverkauf und für 15 Euro an der Abendkasse Thrash Metal auf die Ohren gibt’s im Hexenhaus mit der Band Hedvig. Start um 21 Uhr, danach Jam-Session. Eintritt frei

mit der Band Hedvig. Start um 21 Uhr, danach Jam-Session. Eintritt frei Im Gold in Neu-Ulm spielt ab 20 Uhr die neuseeländische Fuzz-Pop-Band Na Noise, davor die Psychedelic-Rock-Band Rainbowhead aus Süddeutschland

Partys

„Cocomoloco!“ Coco was? Schon richtig gehört, so lautet der Titel der Party im Cocomo . Die Djs Spanish Fly und T-Bone legen Reggaeton, Dancehall, Latin und Commercial auf. Einlass ab 22 Uhr

. Die Djs Spanish Fly und T-Bone legen Reggaeton, Dancehall, Latin und Commercial auf. Einlass ab 22 Uhr Lust auf Afro & Dancehall? Dann seid ihr im Rules Club richtig. Dort legen ab 23 Uhr die DJs El Gamero und Pleasure T auf

richtig. Dort legen ab 23 Uhr die DJs El Gamero und Pleasure T auf Oldschool und Hip-Hop läuft ab 23 Uhr im M-Club . DJ Devin & Guests sind angekündigt

. DJ Devin & Guests sind angekündigt Oder doch lieber Techno & Hardtechno. Dann ab ins Gleis 44. Fünf verschiedene Künstler auf zwei Floors sind angekündigt. Los geht’s um 22 Uhr

Nochmal Vollgas geben: Veranstaltungen am Samstag, 10. Juni 2023

Konzerte

Bock auf Hardrock? Den spielt im Ulmer Zelt die Band Royal Blood aus England. Karten gibt’s für 42 Euro vorab und für 44 Euro an der Abendkasse.

Im Roxy findet ein weiteres Konzert des Femtastique-Festivals statt: Rapperin VITA, R’n’B-Sängerin K.ZIA und Diana Ezerex. Beginn um 20 Uhr, Tickets für 12 Euro im Vorverkauf und für 15 Euro an der Abendkasse

Partys

Im Cocomo legt ab 22 Uhr DJ Clay Clemens „Club Sounds und positive Vibes“ auf

legt ab 22 Uhr DJ Clay Clemens „Club Sounds und positive Vibes“ auf „Black kiss Balkan“ lautet das Motto im Rules Club . DJs: SKENNYBEATZ, ELVELYS und Ati. Los geht’s um 23 Uhr

. DJs: SKENNYBEATZ, ELVELYS und Ati. Los geht’s um 23 Uhr Im M-Club gibt’s „Bailando Reggaeton“. Die DJs Omar und Santinho legen ab 23 Uhr auf

gibt’s „Bailando Reggaeton“. Die DJs Omar und Santinho legen ab 23 Uhr auf Im Gleis 44 legt das Kollektiv Schillerstraße Melodic Techno und Hardcore auf. Vier DJs legen ab 22 Uhr auf

legt das Kollektiv Schillerstraße Melodic Techno und Hardcore auf. Vier DJs legen ab 22 Uhr auf Im Rockside findet ab 22 Uhr eine 80’S Retro Party statt – mit den DJs Marveles und Zeven

findet ab 22 Uhr eine 80’S Retro Party statt – mit den DJs Marveles und Zeven Im Cabaret Eden heißt es ab 22 Uhr „Hip Hop Hooray“. Die DJs Seagel Silver und Boogie Twins sind am Start

heißt es ab 22 Uhr „Hip Hop Hooray“. Die DJs Seagel Silver und Boogie Twins sind am Start Abschlussball 90/00, was soll das sein? Kein Ball, sondern eine Party im Club Frau Berger. DJ K-Louis legt Musik der 90er und 2000er auf

Auch am Sonntag ist was los: Programm am 11. Juni 2023