Das Obergeschoss ist ausgeräumt, die großen Buchstaben überm Eingang sind abgeschraubt: Das Modelabel Esprit hat sein Geschäft in der Hirschstraße nach langem Hin und Her nun endgültig geschlossen. Auf den abgeklebten Schaufenstern ist eine Botschaft an die Kunden zu lesen: „Esprit Ulm sagt ...