Am Donnerstag, 8. September, feiert Erwin Müller, Eigentümer der gleichnamigen Drogeriemarktkette, seinen 90. Geburtstag . Eine große, öffentliche Party wird es nicht geben – der Ulmer Unternehmer wird seinen Geburtstag mit Familie und Freunden in seiner Villa in Böfingen feiern. Mit seiner Heimatstadt Ulm und deren Vertretern hat der Unternehmer in den vergangenen Jahren immer öfters gehadert.