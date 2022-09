Der Aufstieg von Erwin Müller, der am 8. September 90 Jahre alt wird, ist untrennbar mit der Stadt Ulm verbunden. In Unterfahlheim aufgewachsen, wurde er in Ulm zum erfolgreichen Chef eines Firmenimperiums. Die Immobilien-Abteilung des Müller-Konzerns investiert viel in Ulm. Zuletzt beispielsweise...