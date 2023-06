Egal ob im oder auf dem Kuchen, ob mit Schlagsahne oder Eis oder einfach nur pur – Erdbeeren gehören zum Sommer wie das erfrischende Baden im See und das Grillen im Garten. Und der Sommer ist da! Sattgrüne Felder erstrecken sich dem Auge bei so manchem Ausflug. Darunter: lange Felder voller leuchtend roten Erdbeeren. Die Saison hat begonnen.

Mit Körbchen bewaffnet ist es für viele Menschen eine Freude zwischen den meterlangen Reihen entlangzuspazieren und die Beeren selbst zu ernten. Dabei stellte das regnerische und kühle Wetter im Mai Landwirte noch vor Herausforderungen. Jetzt ist der Sommer mit voller Wärme und Trockenheit da. „Wir hatten im Mai zeitweise Angst, dass die frühe Ernte ins Wasser fällt“, erzählt Johannes Gutmann vom gleichnamigen Hof in Nersingen. „Jetzt sind wir überrascht, bisher haben wir eine schöne und gute Ernte, dabei hatten wir anfangs schon großen Kummer.“

Landwirte kämpfen mit Trockenheit

Die Freiland-Saison hat vor rund drei Wochen begonnen. Jetzt stellt die Hitze und der Wind die Landwirte vor Probleme, denn diese trocknen die Böden aus. „Es ist immer ein Kampf gegen das Wetter. Bisher gibt es zwar kaum kaputte Erdbeeren, aber die Pflanze hat stark zu kämpfen“, sagt Gutmann.

Ein weiteres Phänomen der Trockenheit: kleinere Früchte. „Das hört man gerade öfters“, erzählt Gutmann. Momentan sei das auf seinem Hof jedoch nicht der Fall. Sein Hof beregnet seine Pflanzen mithilfe eines Wassersystems, das schafft Abhilfe.

Ähnlich geht es Landwirt Florian Mall vom gleichnamigen Erdbeerhof in Allmendingen: „Letztes Wochenende und die Ferienzeit waren sehr gut, da war sehr viel los.“ Sein Hof könne momentan alle Felder bewässern, deshalb sei die Fruchtgröße in Ordnung. Außerdem habe er viele unter Folien geschützte Erdbeeren und spanne Netze auf, um den Pflanzen Schatten zu spenden. Trotzdem hat auch er Probleme mit der Trockenheit. „Wir dachten eigentlich, dass der Effekt des vielen Regen im Mai länger anhält“, sagt der Landwirt. „Es ist okay, wenn es nicht regnet, dann kommen mehr Leute zum Pflücken. Aber für die Landwirtschaft brauchen wir den Regen natürlich.“

Nasskaltes Wetter und Trockenheit hinterlassen ihre Spuren

Doch andere Höfe haben mehr mit den Auswirkungen des nasskalten Wetters im Frühjahr zu kämpfen. Der Obsthof Zott betreibt in der Region neun Pflückplantagen. „Ich war gestern auf dem Feld“, erzählt Betreiberin Christina Zott. „Sowas habe ich wirklich noch nie gesehen.“ Das nasskalte Wetter im Frühjahr habe verhindert, dass sich die Pflanzen tief in den Boden verwurzeln konnten. Jetzt bei Trockenheit können sie deshalb das Wasser aus der Tiefe nicht hochziehen. Das Resultat: kleinere Früchte und eine geringere Ernte.

Eigentlich gäbe es jetzt Erdbeeren in Hülle und Fülle, die Nachfrage ist hoch. „Wo wir bewässern können, ist es besser. Manche Sorten kommen auch besser mit dem Wetter klar als andere.“ Doch der Betrieb musste zum Beispiel am Fronleichnam-Wochenende den Verkauf abbremsen. „Das waren wir ausgepflückt. Jetzt kommen aber wieder Beeren nach“, erzählt Zott. Man hört ihr die Frustration an der Stimme an. „Die Himbeeren sind wunderschön, die wollen einen feuchten Boden. Aber so eine Erfahrung wie mit den Erdbeeren dieses Jahr habe ich noch nie gemacht.“

Karte zu den Erdbeerfeldern in der Region

Haben Sie Lust bekommen, selbst zu pflücken? In diesem Artikel finden Sie eine Übersichtskarte der Standorte und Öffnungszeiten der Erdbeerfelder in Ulm, dem Alb-Donau-Kreis und dem Landkreis Neu-Ulm. Vorab eine wichtige Info: Ein Körbchen muss bei den meisten Feldern selbst mitgebracht werden.

Erdbeeren Obsthof Zott, Langenau, Richtung A7

Erdbeeren Obsthof Zott, Ulm-Lehr, Stuttgarter Straße neben MSZU

Erdbeeren Obsthof Zott, Ulm-Grimmelfingen, Rathausstraße

Erdbeeren Obsthof Zott, Neu-Ulm/Ludwigsfeld

Erdbeeren Obsthof Zott, Neu-Ulm/Pfuhl, Am Schulzentrum, Heerstraße (mit Himbeer-Verkauf)

Erdbeeren Obsthof Zott, Pfaffenhofen an der Roth, Richtung Holzheim gegenüber dem Fliederweg

Erdbeeren Obsthof Zott, Weißenhorn, Richtung Witzighausen, Ulmer Straße

Erdbeeren Obsthof Zott, Illertissen/Tiefenbach, Graf-Kirchberg-Straße

Erdbeerplantage Gutmann, Erstetten/Blaubeuren

Erdbeerplantage Gutmann, Nersingen

Erdbeerplantage Schilling, Ehingen

Erdbeerplantage Schilling, Ulm-Unterweiler

Erdbeerhof Mall, Feld in Schwörzkirch/Allmendingen