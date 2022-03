Am Donnerstag stand er noch bis Mitternacht in seinem Eislabor im Keller, am Freitagmorgen ist Florian Lutzenhauser schon wieder am Start: Am 1. März, seinem 30. Geburtstag, hat der Koch und Einzelhandelskaufmann in Burlafingen seinen Traum verwirklicht und in der Ortsmitte ein eigenes Eiscafé er...