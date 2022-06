Jetzt gibt es auch im Alb-Donau-Kreis den ersten Affenpocken-Fall . Das bestätigte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Montag in Stuttgart. In welcher Kreisgemeinde der erkrankte Mann lebt und wo er sich infiziert hat, wurde zunächst nicht bekannt. Das örtliche Gesundheitsamt und das Landr...