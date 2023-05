Die Stadt Neu-Ulm hat den Friedrichsausteg über die Donau zwischen Offenhausen und der Ulmer Friedrichsau gesperrt. Dass die etwa 80 Meter lange Brücke in keinem guten Zustand ist, war zwar schon länger bekannt. Am Pfingstmontag (29.05.2023) allerdings habe man „weitere kritische Risse“ am Bauwerk festgestellt, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Die „Dynamik der Schadenszunahme“ habe zur Entscheidung geführt, die Rad- und Fußgängerbrücke zwischen dem Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen und der Ulmer Friedrichsau kurzfristig für jeglichen Verkehr zu sperren.

Donausteg gesperrt – Umleitung für Fußgänger und Radfahrer

Eine Umleitung für Radfahrer und Fußgänger erfolgt über die Gänstorbrücke und ist ausgeschildert. Das teilte die Stadt weiter mit. Schon bei einer Bauwerksprüfung vor wenigen Tagen waren den Brückenspezialisten Schäden aufgefallen, die aber offenbar noch nicht so gravierend waren, als dass man die Brücke hätte sperren müssen. Die Ursachen der Schäden müssten untersucht werden, hatte es zunächst geheißen. Die Rede war von Rissen und Lagerschäden. Vorsorglich hatte die Stadt jedoch schon in der vergangenen Woche Abstützungsmaßnahmen veranlasst und umgesetzt. Zur Sicherheit wurde der Donausteg seither täglich auf mögliche Schadenszunahmen überprüft.

Wie lange ist der Donausteg zwischen Ulm und Offenhausen gesperrt?

Nun also die Entscheidung zur Sperrung, damit Fachleute sich das Bauwerk detaillierter anschauen können. Dazu komme ein sogenanntes Brückenuntersichtsgerät zum Einsatz, mit dem die Schäden „handnah“ begutachtet werden können. Erst nach Auswertung der Ergebnisse könne laut Stadtsprecherin darüber entschieden werden, ob und wann der Donausteg wieder geöffnet oder weitere Maßnahmen durchgeführt werden müssen.

Fußgänger- und Rad-Brücke über Donau bereits 2022 gesperrt