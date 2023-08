Es ist wieder soweit: Am kommenden Wochenende findet in Ulm ein Pride March im Rahmen des Christopher Street Days statt. Vergangenes Jahr nahmen rund 800 Menschen an der Demo und Kundgebung teil - wie viele werden es wohl 2023 werden?

Was ist der Christopher Street Day?

Der Christopher Street Day ist ein Tag, an dem die soziale Akzeptanz und Selbstakzeptanz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern und Intersexuellen gefördert werden soll. Dies geschieht anhand vor Ort geplanter Events wie Paraden, Märschen, Demos, Kundgebungen, Konzerten oder Partys. Die Teilnehmer zeigen sich dabei oft in bunten und teils spektakulären Outfits. In vielen deutschen Städten findet der CSD jedes Jahr regelmäßig jährlich statt. Doch trotz seines Namens ist der CSD nicht fest an ein bestimmtes Datum gebunden, sondert wird je nach Organisation der örtlichen Veranstalter gefeiert.

Datum: Wann ist der Pride March 2023 in Ulm?

Ort: Wo finden die Aktionen des Ulmer CSD 2023 statt?

Bevor die Teilnehmer des CSD gemeinsam beim Pride March durch die Ulmer Innenstadt marschieren können, müssen sie sich erst einmal treffen. Dieser Versammlungsort ist der Ulmer Marktplatz, wo ab 15.30 Uhr auch Infostände Besucher über die Ziele der LGBTQ+-Community aufklären.

Gegen 16 Uhr beginnt dann offiziell der March : Die Demonstrierenden ziehen mit Kundgebungen gemeinsam am Rathaus und Münsterplatz vorbei und klappern die Hirschstraße, Wengengasse und Olgastraße ab, bevor sie über die Münchner Straße, Neue Straße, Donaustraße und Herdbruckerstraße zurück zum Marktplatz gehen. Als Abschluss der Veranstaltung gibt es dann eine Party im Club „Frau Berger“ am Ehinger Tor.

Auf dieser Route werden am Samstag Teilnehmer des Ulmer Pride Marches für die Akzeptanz und Rechte der LGBTQ+-Community demonstrieren.

© Foto: Jugend Aktiv in Ulm

Wie wird das Wetter beim Christopher Street Day 2023 in Ulm?