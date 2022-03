Ab 1. April wird es für die Stadt Ulm und den Alb-Donau-Kreis nur noch ein mobiles Impfteam geben. Dieses ist an drei Tagen pro Woche im Blautalcenter im Einsatz, je einen Tag in Ehingen und Langenau sowie einen weiteren Tag im mobilen Einsatz in Alten-, Pflegeheimen oder anderen Einrichtungen,...